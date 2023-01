Vernice contro il Senato | per il Tg1 è inaccettabile ma se applichiamo questo criterio siamo nei guai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si è preso una bella responsabilità il Tg1 l’altra sera, decidendo di non mandare in onda le immagini dell’imbrattamento dele spiegando in diretta la decisione con una motivazione di cui parleremo. Ha scelto, infatti, con quella decisione di rompere la pluridecennale linea di oggettività dell’enunciazione. Chiarisco: l’oggettività enunciativa non va confusa con quella che comunemente e banalmente si definisce l’obiettività, cioè un certo equilibrio di giudizio, un’equidistanza delle varie fazioni, uno stare al di sopra delle parti separando i fatti dalle opinioni: in poche parole una cosa che non esiste. L’oggettività nell’enunciazione è un’altra cosa, più seria: significa illustrare gli oggetti (i fatti, il mondo) mostrando gli oggetti stessi, privilegiando l’immagine, la presenza dell’oggetto di cui si parla rispetto a quelle dei soggetti che ne parlano, ...