Ventimiglia | il compagno della nonna ritratta in tv | «Mai picchiato il bambino | era tutta la mia vita» E devia i sospetti sulla nonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) «Vi dico solo una cosa, che sono innocente. Alnon ho fatto male e basta». È quanto dichiara Luigi C., ilpaterna di R., ildi 6 anni ricoverato all’ospedale di Gaslini di Genova a seguito delle percosse subite lo scorso 19 dicembre. Il 75enne finito al centro delle accuse è indagato per lesioni gravissime. Oltre a lui, il reato è contestato anche alla, in concorso. Il piccolo quel giorno aveva riportato fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e aveva un polmone collassato. «Non ho maiil, neanche con uno schiaffo, mai», si è difeso l’uomo ai microfoni de Lain Diretta su Rai1, negando anche di aver confessato ...

Open

"Vi dico solo una cosa, che sono innocente. Al bambino non ho fatto male e basta ". È quanto dichiara Luigi C ., ildella nonna paterna di R., il bambino di 6 anni ricoverato all'ospedale di Gaslini di Genova a seguito delle percosse subite lo scorso 19 dicembre. Il 75enne finito al centro delle accuse è ......telecamere de La Vita in Diretta - il programma condotto da Alberto Matano su Rai1 (video disponibile su www.raiplay.it) - ildella nonna del piccolo Ryan , il bimbo di 6 anni di... Ventimiglia, il compagno della nonna ritratta in tv: «Mai picchiato il ... Genova - "Vi dico solo una cosa, che sono innocente. Al bambino non ho fatto male e basta". Lo ha detto a La Vita in Diretta - il programma condotto da Alberto Matano su Rai1 - il compagno della nonna ...«Vi dico solo una cosa, che sono innocente e basta. Solo quello. Al bambino io non ho fatto male e basta». E' quanto ha dichiarato alle telecamere de La Vita in Diretta - il ...