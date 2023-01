Variazione orario Palermo-Cagliari e Genoa-Frosinone

ilRossoBlu.it

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con undi servizio pari a 25 ore settimanali ...30 che potrebbe essere incrementato sulla base della, accertata dall'ISTAT. Come partecipare. ...Volevo, inoltre, ricordare a tutti ladidella partita di sabato che inizierà alle 15:30. Vi aspettiamo al PalaCardella e sono sicura che verrete in tanti a tifare per la nostra ... Serie C | Variazione di orario per otto gare della 22esima giornata ... La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.119/DIV del 16.12.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: S ...TOSCANA: Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in Toscana il 1 Gennaio va incontro a riduzioni e sospensioni. La mappa zona per zona ...