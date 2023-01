Variante Gryphon | è allarme negli Stati Uniti | in un mese dal 4 al 41% dei contagi

Adnkronos

Lacorre negli Stati Uniti . Il ceppo XBB 1.5 del Covid si sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti. Gli esperti del Cdc stimano sia passata nell'ultimo mese dal 4% al 41% dei ...Dopo la, i virologi ed epidemiologi di tutto il mondo stanno osservando con attenzione la nuova sottovariante Covid Xbb1.5, identificata come Kraken, che potrebbe 'destare ... Covid, dopo Gryphon è allerta per variante Kraken: in Usa boom di contagi La variante del Covid XBB 1.5, chiamata anche `Gryphon´, corre negli Usa: gli esperti del Cdc stimano sia passata nell'ultimo mese dal 4% al 41% dei contagi.Questa variante - mettono in guardia virologi ed epidemiologi - potrebbe causare una nuova ondata di Covid negli Usa.