Valeria Golino protagonista di “La vita bugiarda degli adulti” si racconta a Vanity Fair

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) . Ecco l’intervista È appena tornata in tv comedi «La» di Edoardo De Angelis, sei episodi, tratti dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, un ruolo per lei liberatorio, perché «sono piena di pudori», e nell’intervista sul nuovo numero di, in uscita oggi, 4 gennaio 2023, sia tutto campo. Dai registi che la rimproveravano, alla libertà dell’erotismo, alla sua vera arma segreta. E sul #metoo, a distanza di tempo, la pensa così: «Denunciare è stato giusto. Ma gli errori del passato hanno creato una claustrofobia. Quando si arriva al parossismo in cui i comportamenti umani, l’arte, la letteratura, la storia, devono rientrare nel diagramma del giusto o dello sbagliato, dell’inclusivo o non ...

Giovanna oscilla, appunto, tra alto e basso e accanto a lei una serie di figure archetipiche della nostra cultura come la zia Vittoria di, la madre Nella di Pina Turco ed Andrea, il ...... il Vomero, dove Giovanna vive con i suoi genitori borghesi Andrea ( Alessandro Preziosi ) e Nella ( Pina Turco ), e la periferia di zia Vittoria () a Poggioreale. Per capire chi è ... 'La vita bugiarda degli adulti', Valeria Golino è zia Vittoria: "Libera e sfacciata, come la Napoli in cui vi… Valeria Golino è appena tornata in tv (o meglio su Netflix) come protagonista della serie La vita bugiarda degli adulti di Edoardo De Angelis. Un'opera da sei episodi, tratti dall’omonimo romanzo dall ...Il 4 gennaio arriva su Netflix un nuovo adattamento per la tv di un romanzo di Elena Ferrante. Un lancio “globale” per una serie su cui la piattaforma punta moltissimo ...