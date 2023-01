Valeria Golino e l’erotismo al tempo del #metoo | “Sul set voglio che gli attori si sentano amati Sono fisica | li abbraccio e sbaciucchio tutti Potrebbero tranquillamente denunciarmi”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È uscita in queste ore, sulla piattaforma streaming di Netflix la serie tv La vita bugiarda degli adulti. Tra i protagonisti c’è l’attricela quale interpreta il ruolo di una delle protagoniste che è stato per lei fonte di liberazione. In un’intervista pubblicata su Vanity Fair decide di raccontarsi ma soprattutto di parlare di come ha affrontato la questione del. Il suo senso di libertà viene spesso confuso e frainteso, dice. All’osservazione riguardante il fatto che, in tempi di, nelle relazioni professionali è bandito, larisponde: “(…) Se noinon veniamo trattati da creature sensuali e lucenti, questo mestiere cosa lo facciamo a fare? Lo vedo con gli interpreti con cui lavoro sul set,che ...

Zia Vittoria (interpretata da), cancellata dalle foto di famiglia, Giovanna non l'ha mai conosciuta, ma sarà proprio l'incontro con la sorella allontanata dal padre Andrea a ...Per calarsi nel ruolo della zia Vittoria, l attrice si preparata a lungo diventando sul set una donna sbagliata . Oltre due mesi di pratica per girare la scena della fisarmonica che dura appena due ... 'La vita bugiarda degli adulti', Valeria Golino è zia Vittoria: "Libera e sfacciata, come la Napoli in cui vi… Valeria Golino si racconta in u’intervista a Vanity Fair, dove parla dei suoi anni in America e anche del MeToo, sottolineando come la denuncia ...La recensione di La vita bugiarda degli adulti, miniserie Netflix di sei episodi disponibile su Netflix, basata sul romanzo di Elena Ferrante.