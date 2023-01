Valentina Vignali mai vista così | il panorama mozzafiato è lei

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Donna con una bellezza a dir poco travolgente;sa perfettamente come mandare fuori di testa i suoi fan. Non possiamo non partire, nel parlare di, dal fatto che si tratta di una cestista di assoluto livello; il basket ha sempre fatto parte della sua vita e le ha permesso anche di superare uno dei momenti più difficili della sua vita. La, infatti, scoprì di avere un tumore alla tiroide. InstagramNotizia, come possiamo immaginare, non semplice da digerire;anche grazie alla sua forza di volontà vinse la partita più difficile della sua vita. Abbiamo dunque detto dell’importanza del basket; ecco perché non deve essere stato semplice annunciare il ritiro al termine di questa stagione. Per quanto concerne il ...