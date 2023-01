Vacanze a Cortina | Renzi | “Se Conte va in hotel a 5 stelle poi non aizzi il popolo del rdc”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ledi Matteoe Giuseppesono diventate il motivo di una querelle a distanza. Il leader di Italia Viva non ha perdonato all’ex premier grillino di aver soggiornato insieme con la compagna Olivia Paladino all’Savoia, una struttura con suite che costano anche 2.500 euro a notte. I due non L'articolo proviene da Inews24.it.

Open

Nel suo odierno editoriale, il direttore del Fatto Quotidiano si è lanciato in discesa libera contro quanti avevano fatto le pulci al leader pentastellato per le sued'Ampezzo. " È ...Non vogliamo qui parlare di Giuseppe Conte, che si finge ultimo tra gli ultimi quando va nelle piazze del Sud e poi passa led'Ampezzo nell'hotel a Cinque Stelle. Ma del Domani , ... Bufera contro Conte in vacanza a Cortina nell'hotel di lusso: «Altro che paladino dei poveri». Ma c'è chi lo difende Il giornalista in discesa libera contro chi aveva criticato l'ex premier sulle sue vacanze a Cortina: "I giornali montano una polemica al giorno su un leader incensurato..." ...Tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte è un duello senza fine. Entrambi hanno passato le vacanze natalizie a Cortina, con il leader del Movimento 5 ...