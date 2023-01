Vacanze 2023 | gli italiani sognano in grande | Stati Uniti | Giordania e Giappone in wish list

Leggi su funweek

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Appena passate lenatalizie, come di consueto si inizia a pensare alle mete estive, con la mente più leggera rispetto agli anni scorsi: la pandemia è ormai alle spalle e il mondo è di nuovo a portata di mano. Secondo il tour operator digitale Tramundi, che ha condotto un sondaggio sulla sua community, le mète dei sogni per lesono tutte fuori dall’Europa:si contendono il titolo di regina dei desideri di viaggio. LEGGI ANCHE – Baite e Chalet: leinvernali per glisono in montagna Tramundi, che offre esperienze local-to-be in Italia e nel mondo, ha chiesto agliin che punto del mappamondo hanno già puntato il dito, scoprendo che ...