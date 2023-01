Usa | Trump rompe il silenzio sul successore di Pelosi | «Votate McCarthy | non trasformate un trionfo in una sconfitta»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Donaldilsull’elezione dello speaker della Camera e sul suo social Truth invita a votare il candidato repubblicano Kevin, bocciato ieri tre volte consecutive dagli esponenti dell’ala più radicale e conservatrice del partito. «È giunto il tempo per tutti grandi membri repubblicani della Camera di votare per Kevin, chiudere l’accordo, vincere e guardare Nancytornare a casa nella California a pezzi: l’unica speaker della Camera che ha perso due volte la casa». Poi l’appello al partito: «Repubblicani, nonun grandein una enorme e imbarazzante» Nella terza votazioneha perso un ulteriore voto fermandosi a quota 202. Venti preferenze repubblicane sono andate al ...

WASHINGTON. Donald Trump rompe il silenzio sull'elezione dello speaker della Camera e sul suo social Truth invita a votare Kevin McCarthy, bocciato ieri tre volte consecutive - come non accadeva da un secolo - da una ...