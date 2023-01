Usa | stallo storico al Congresso Il candidato dei Repubblicani alla presidenza bocciato per la sesta volta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tre voti a vuoto nella prima giornata, quella di martedì 3 gennaio; altri tre con lo stesso esito nella seconda di mercoledì 4. La Camera degli Stati Uniti, rinnovata a novembre con le elezioni di mid-term, è bloccata in unopolitico-istituzionale che non si vedeva da un secolo. Kevin McCarthy, ilufficiale del partito repubblicano a guidare l’aula di Washington, continua a scontrarsi contro una ridotta ma strenua minoranza interna, oltre che con l’opposizione in blocco dei Democratici. E per lafallisce l’obiettivo. Mentre gli esponenti del partito di Joe Biden fanno confluire compattamente i loro voti suldi bandiera, Hakim Jeffries, lo scontro interno aiemerge in modo deflagrante, e umiliante per McCarthy. In tutte e tre ...

