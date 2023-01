Usa | repubblicani in crisi di nervi | faide all’ombra di Trump

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nuovo flop alla Camera Usa per Kevin McCarthy. L’esponente di spicco deinon ha superato neppure la terza votazione per succedere a Nancy Pelosi nel ruolo di speaker. I 212 democratici hanno votato compatti il loro leader, Hakim Jeffries, mentre il repubblicano si è fermato a 202 voti, perdendone 20 tra i suoi colleghi di partito. Il leader repubblicano della Camera Usa, Kevin McCarthy (al centro), durante le procedure di votazione per eleggere lo speaker. Foto Ansa/Epa Shawn Thew, strada in salita Questo pacchetto di venti voti di franchi tiratori, diremmo in Italia, è andato in blocco al ‘falco’ Jim Jordan, anch’egli un alleato di Donald. Crescono intanto le quotazioni, come candidato alternativo, del deputato italo-americano Steve Scalise. La candidatura di McCarthy è infatti sempre più a rischio. Il ...