Usa | quinta bocciatura di fila per l’elezione del repubblicano McCarthy come speaker della Camera Biden | “Sta diventando imbarazzante”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Partitocontinua a spingere per far eleggere Kevinnuovoamericana, ma l’aula continua a respingerlo. Al quinto voto, il secondo nella giornata di mercoledì, il rappresentante del Grand Old Party è stato nuovamente bocciato dai colleghi ottenendo solo 201 preferenze, con un voto che sta evidenziando sempre più la spaccatura interna ai conservatori, nonostante l’appello lanciato anche da Donald Trump ai venti ‘ribelli’ più estremisti. Una situazione che in giornata il presidente Joeè arrivato a definire “”, anche perché tra i Repubblicani è già stato presentata la candidatura alternativa di Byron Donalds, anche lui uno dei dissidenti dell’ala più conservatrice legata all’ex presidente. Nel Gop si sta ...

