Usa | quarta bocciatura di fila per l’elezione del repubblicano McCarthy come speaker della Camera Biden | “Sta diventando imbarazzante”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Partitocontinua a spingere per far eleggere Kevinnuovo, ma l’aula continua a respingerlo. Al quarto voto, il rappresentante del Grand Old Party è stato nuovamente bocciato dai colleghi, con un voto che sta evidenziando sempre più la spaccatura interna ai conservatori, nonostante l’appello lanciato anche da Donald Trump ai 20 ‘ribelli’ più estremisti. Una situazione che in giornata il presidente Joeè arrivato a definire, anche perché tra i Repubblicani è già stato presentata la candidatura alternativa di Byron Donalds, anche lui uno dei dissidenti dell’ala più conservatrice legata all’ex presidente. Nel Gop si sta cercando di ricorrere ad ogni mezzo per arrivare aldi un ...

RaiNews

Gryphon spaventa glidove i contagi con la nuova variante di Covid sono passati dal 4 al 41% in un solo mese. L'... ma a che punto è la campagna vaccinale per ladose I numeri sono molto ...La Cameratorna a riunirsi a mezzogiorno (le 18 in Italia) per risolvere il nodo dello speaker (il ...Il candidato ufficiale del Partito repubblicano starebbe cercando di rinviare a domani la... Camera Usa, McCarthy ancora flop: non ottiene i voti, si va alla quinta votazione Il Partito Repubblicano continua a spingere per far eleggere Kevin McCarthy nuovo speaker della Camera, ma l’aula continua a respingerlo. Al quarto voto, il rappresentante del Grand Old Party è stato ...La Camera Usa torna a riunirsi a mezzogiorno (le 18 in Italia) per risolvere il nodo dello speaker (il presidente, ndr) dopo l'umiliante sconfitta di ieri del repubblicano Kevin McCarthy, bocciato per ...