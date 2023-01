Usa | McCarthy fallisce anche nel terzo voto per speaker

Corriere della Sera

Al primo ballottaggio il candidato democratico Hukeem Jeffries ha ottenuto 212, tutti quelli Democratici,si è fermato a 203 , dieci sono andati a Andy Biggs , nove ad altri rappresentanti, ...Kevinha perso anche nella terza votazione per la carica di speaker della Camera. I numeri sono sempre gli stessi: compatti i 212 dem sul loro leader Hakim Jeffries, mentreha perso un ulteriore voto fermandosi a quota 202, con 20 preferenze al 'falco' Jim Jordan (che pero' lo appoggia). Crescono intanto le quotazioni, come candidato alternativo, del deputato ... Camera Usa, McCarthy non raggiunge i voti necessari a diventare speaker Fumata nera per il successore di Nancy Pelosi alla Camera nel giorno dell’insediamento del nuovo Congresso americano. Per la prima volta dopo 100 anni lo Speaker non viene eletto al primo voto. Il suc ...La Camera Usa ha aggiornato la seduta dopo che il repubblicano Kevin McCarthy è stato bocciato per tre volte consecutive nella votazione per eleggere lo speaker. La sua candidatura diventa sempre più ...