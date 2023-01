Usa | la pillola abortiva sarà venduta nelle farmacie | Fda ha dato il via libera

Agenzia ANSA

Leggi Anche, la Georgia reimpone il divieto di aborto dopo la sesta settimana Cosa succede ora Il mifepristone viene assunto in combinazione con un secondo farmaco chiamato misoprostolo, in ...Le farmacie al dettaglio negli Stati Uniti possono vendere per la prima volta laabortiva Mifepristone, in base a una nuova modifica delle regole da parte dell'amministrazione Biden. Lo riporta la Bbc. Le pazienti attualmente ottengono il Mifepristone un protocollo ... Usa: via libera Fda a vendita pillola abortiva in farmacie - Ultima Ora La FDA ha approvato la vendita della pillola abortiva nelle farmacie degli Stati Uniti. Una misura che potrebbe espandere l'accesso all'aborto nel Paese.In base alla nuova norma le pazienti potranno, sempre previa presentazione di una prescrizione, comprare la pillola in negozio o online ... Il Misoprostolo, che è comunemente usato per la gestione ...