Usa | Ism manifatturiero dicembre scende a 48 | 4 pt | peggio di stime

A dicembre, l'manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti - è sceso rispetto al mese precedente a 48,4 punti dai 49 del mese precedente. Deluse le attese ..., dato di dicembre. Attesa: 48.5 (precedente 49.0). Effettivo: 48.4 JOLT (posizioni lavorative aperte), dato di novembre. Attesa: 10 milioni (precedente 10,334 milioni). Effettivo: 10,458 milioni ... Usa: Ism manifatturiero scende a dicembre a 48,4 punti, resta in ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 gen - A dicembre, l'Ism manifatturiero - l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti - e' calato rispetto al mese prec ...Il trading sui futures degli indici USA suggerisce che le azioni potrebbero invertire la rotta venerdì dopo uno scintillante rally nella sessione precedente. Una lettura del settore manifatturiero reg ...