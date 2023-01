Usa | i repubblicani piombano nel caos alla Camera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Partito repubblicanodei rappresentanti è nel. Nella giornata di ieri, il candidatocarica di Speaker, Kevin McCarthy, non è riuscito a ottenere il quorum per essere eletto nell’arco di ben tre votazioni: era dal 1923 che l'elezione di uno Speaker non si concludeva direttamente al primo scrutinio (senza dimenticare che, ad oggi, la più lunga elezione di uno Speaker dellaè avvenuta nel 1856, richiedendo ben 133 votazioni e due mesi di tempo). Il problema stavolta sorge dal fatto che una ventina di deputatisi sono ribellati a McCarthy, impedendogli di raggiungere la fatidica soglia dei 218 voti. Se a livello ufficiale tutto sembrerebbe nato da beghe per le nomine nelle commissioni parlamentari di peso, una certa narrazione mediatica ...

la Repubblica

- Una fronda di 20 conservatori ha impedito la nomina al primo colpo come non avveniva da 100 anni. McCarthy, il candidato ufficiale, bocciato per tre volte, commenta: 'Resteremo qui fino a che non ..., McCarthy bocciato per tre volte. Il rebus del dopo - Pelosi Il successore di Nancy Pelosi come speaker della Camera negli Stati Uniti è un rebus. Dopo cinque ore e tre votazioni i Repubblicani non hanno ancora il loro rappresentante. Kevin McCarthy, candidato ufficiale indicato a novembre dopo la vittoria alle elezioni di ... Il colpo di coda dei trumpiani: bocciato lo speaker dei Repubblicani Repubblicani divisi, il candidato ufficiale del Gop perde le prime tre votazioni per l'elezione a speaker, 20 'dissidenti' hanno votato per il falco Jim Jordan.