Usa | gatto si perde su volo di linea Dallas-San Francisco

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È stato un viaggio particolare quello vissuto dai passeggeri deldi-Sandello scorso 30 dicembre. Tra le file di sedili dell'aereo della tratta di circa quattro ore dal Texas alla California, infatti, è comparso unsoriano, suscitando la curiosità generale. Il felino, smarritosi nella fusoliera, ha cominciato a vagare tra i viaggiatori, fino a quando non è stato preso in braccio da un'assistente di, che, come si vede nel video girato dal passeggero David Hislop e pubblicato sull'agenzia Storyful, ha chiesto se l'animale appartenesse a qualcuno. A quel punto il, visibilmente spaventato, è riuscito a farsi appoggiare a terra, scattando verso la testa dell'aereo, fino a quando il suo padrone non l'ha reclamato, raggiungendolo ...

Sky Tg24

