Usa | eseguita prima condanna a morte di una transgender

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Missouri ha eseguito lanegli Stati Uniti di una persona: si tratta di Amber McLaughlin, 49 anni,ta nel 2003 per aver ucciso un’ex fidanzata. Aveva chiesto...

TGCOM

La pena capitale è statanonostante i legali di Amber McLaughlin avessero chiesto al governatore repubblicano, Mike Parson, di commutare la condanna in ergastolo. In una lettera hanno messo ..."Da tempo, chi amministra gli stabili,un software che permette di effettuare le convocazioni ... Una comunicazione,secondo i crismi previsti dalla norma, ne garantisce valore legale. ... Usa, eseguita prima condanna a morte di una persona transgender Alla 49enne Amber McLaughlin è stata somministrata l'iniezione letale. Aveva chiesto la clemenza del governatore ma non l'ha ottenuta ...L’esecuzione è stata effettuata dopo che il governatore repubblicano Mike Parson ha rifiutato una richiesta di clemenza. Bonne Terre (Missouri, Usa)), 4 gen. (LaPresse/AP) – Amber McLaughlin, detenuta ...