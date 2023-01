Uomini e donne Ida Platano | effusioni con una persona che non è Alessandro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ormai da qualche tempo Idaha lasciatoper vivere la sua storia cone nell’ultimo periodo è tornata ad essere molto presente sui social, dove condivide con i suoi follower spicchi della sua nuova vita. Ma una delle ultime foto la ritrae non solo con il suo compagno, ma anche con un altra, molto importante per lei e con la quale pare essere molto felice. Ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta., Idascoperta in piacevole compagnia Idaè molto amata sui social per questo ama condividere la sua giornata con chi la segue, infatti sul suo profilo Instagram, spesso posta foto a partire dal buongiorno di prima mattina, i suoi momenti di pausa, fino alla buonanotte. Ma ...

TGCOM

C'è un articolo che sta andando per la maggiore in queste festività 'Direi il bracciale, in oro e in diamanti, perché ormai lo portano siache, mentre per la donna restano gli orecchini'...Anche l'analisi per genere ed età restituisce ampi divari: a spendere di più saranno gli(195 euro circa contro 125 delle) e gli over 35 (182 euro contro i 115 dei più giovani). Ad ... "Uomini e donne", Ida e Alessandro abbandonano il programma insieme: "Voglio viverti fuori" La pausa natalizia della Coppa del Mondo di biathlon è prossima alla conclusione. Dunque uomini e donne con sci stretti ai piedi e carabina in spalla sono pronti a tornare in azione. Differentemente d ...L'ex gieffina Sophie Codegoni è in dolce attesa e tra le tante domande che i fan le rivolgono sui social, ce ne è una a cui si è rifiutata categoricamente di rispondere. Ecco cos'è successo.