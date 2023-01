Uomini e Donne gossip | Rosa Perrotta svela il trucco per essere così magra

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Anziché mettere su qualche chilo come accade a molte, dopo ben due gravidanzeappare piùche mai. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ormai 1,7 milioni di followers, l’ex tronista dimostra infatti una forma fisica perfetta e un corpo tonico e asciutto, senza un filo di grasso. Ma come fa la bellaa rimanerein forma?sempre più in forma su Instagram Questa domanda – ovvero come faccia apersino dopo due gravidanze – viene fatta continuamente a, come può vedere chiunque si ...