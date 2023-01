Uno Bianca | la strage del Pilastro in cui morirono 3 carabinieri

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ladelè un eccidio perpetrato il 4 gennaio 1991 dalla banda della Uno. Alle 22 il commando che dal 1987 terrorizzava il nord Italia e non solo, si trovava per caso nel quartieredi Bologna in direzione di San Lazzaro Di Savena per trovare un’auto da rubare. Improvvisamente in via Casini, la Unofu sorpassata da una pattuglia dei. Per la banda quello degli uomini dell’Arma fu un tentativo di intercettare il loro numero di targa, per questo decisero di eliminare il problema. Lo stesso Fabio Savi, commilitone del gruppo della Uno, qualche anno dopo in un’intervista a Franca Leosini avrebbe spiegato senza giri di parole che chiunque si sarebbe messo tra la banda e l’obiettivo avrebbe pagato con la ...