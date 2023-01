Uno bianca | familiari vittime Pilastro | “Ancora misteri su complici e mandanti | procura indaghi”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Dopo 28 anni dall’arresto di alcuni componenti della banda della unonon conosciamo tutta la verità sul perché uomini delle istituzioni si resero responsabili di 24 omicidi e 102 feriti con ferocia cieca e spietata. Chiediamo l’esito del fascicolo conoscitivo, ne abbiamo diritto. I carabinieri fecero una informativa sull’intercettazione alla Bersani, la super testimone che all’epoca accusò degli innocenti, in cui c’erano passaggi da approfondire; e poi l’esposto dello scrittore Mazzanti su un traffico di fucili dei Savi. Di tutto questo, ad oggi, non sappiamo nulla”. Lo dice all’Adnkronos Ludovico Mitilini, fratello di uno dei tre carabinieri uccisi la sera del 4 gennaio 1991 nel quartieredi Bologna. Questa mattina, dopo una commemorazione al cippo in memoria delle, ha scritto con i ...

Il Fatto Quotidiano

Ph: Corvettec6r/Wikimedia La strage del Pilastro è un eccidio perpetrato il 4 gennaio 1991 dalla banda della. Alle 22 il commando che dal 1987 terrorizzava il nord Italia e non solo, si trovava per caso nel quartiere Pilastro di Bologna in direzione di San Lazzaro Di Savena per trovare un'auto da ...... è stato celebrato il 32° anniversario dell'eccidio dei tre Carabinieri barbaramente uccisi la sera del 4 gennaio 1991 dalla banda criminale più tristemente nota come della cosiddetta "" e ... Banda della Uno Bianca, i familiari dei carabinieri trucidati al Pilastro: “Non conosciamo tutta la… Il 4 gennaio 1991 la banda uccise tre carabinieri. Alla cerimonia di commemorazione (presente anche il sindaco Lepore) le famiglie delle vittime chiedono a Meloni di desecretare i documenti ilmamilio ...Il 4 gennaio 1991 la banda uccise tre carabinieri. Alla cerimonia di commemorazione (presente anche il sindaco Lepore) le famiglie delle vittime chiedono a Meloni di desecretare i documenti ...