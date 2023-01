United Cup | perché è stato sospeso il match di doppio misto tra Italia e Polonia | cosa è successo a Brisbane

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un improvviso acquazzone si è abbattuto sulla Pat Rafter Arena di(Australia), dove si sta giocando il decisivodivalido per il playoff cittadino dellaCup 2023, la neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Mentre si stava giocando il primo game del secondo set, l’acqua ha fatto capolino e ha iniziato a bagnare il campo, costringendo il giudice di sedia a interrompere l’incontro. Lo stop è durato circa cinque minuti, ma poi ilè ripartito. Hubert Hurkacz e Iga Swiatek avevano già vinto il primo set contro Lorenzo Musetti e Camilla Rosatello per 6-1, nella seconda frazione hanno poi conquiil game interrotto momentaneamente per pioggia. Si ...

OA Sport

Lucia Bronzetti viene sconfitta in due set da Magda Linette e fallisce il primo match point per l'Italia, a caccia dell'accesso alla fase finale della2023 . Sarà dunque il doppio misto a decidere la finale cittadina di Brisbane tra gli azzurri e la Polonia, appaiati sul 2 - 2 al termine dei quattro singolari. Dopo il bel successo di ...Sarà il doppio misto a decidere la sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Al termine dei quattro singolari il punteggio recita 2 - 2 in virtù dei successi di Berrettini e Musetti per gli azzurri e di Swiatek e ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Sconfitta senza storia per Lucia Bronzetti, mai in martita contro Magda Linette. Per il conteggio dei set, l'Italia si qualifica lo stesso per la semifinale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto e decisivo match del playoff cittadino tra Italia-Polonia di United Cup 2023; chi vince ...