United Cup | Italia-Polonia 2-2 | Lucia Bronzetti sconfitta nettamente da Linette | doppio misto decisivo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tutto rimandato al. L’spreca il primo match point per battere lae accedere alle semifinali dellaCup 2023 sul cemento di Brisbane:esce pesantementecontro Magdaper 6-1 6-2, in una partita in cui non è mai riuscita a far emergere il suo talento, tra errori e tanta sofferenza al servizio che l’hanno sempre costretta ad inseguire e a spendere energie inutilmente. Poiché se in tre break subiti su quattro recuperi da sotto 0-40 e poi perdi il servizio, alla fine rimane solo uno spreco di energie. Dall’altra parte c’è però un’avversaria che non ha sbagliato nulla, e capace di mantenere saldo il controllo dall’inizio alla fine. L’equilibrio nel primo set dura soltanto per ...

Hurkacz 6 - 4 3 - 6 6 - 3 Un ottimo Matteo Berrettini batte per la terza volta in carriera Hubert Hurkacz , infilando la sua terza vittoria in questadopo quelle sul brasiliano Thiago ...Un super Matteo Berrettini sconfigge in tre set Hubert Hurkacz e regala all' Italia il punto del 2 - 1 nella finale cittadina (l'equivalente dei quarti di finale) della2023 contro la Polonia . 6 - 4 3 - 6 6 - 3 il punteggio dell'incontro, maturato dopo 1h56 e portato a casa dal tennista romano, autore di una prestazione da applausi. Matteo ha confermato ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto e decisivo match del playoff cittadino tra Italia-Polonia di United Cup 2023; chi vince ...Tutto rimandato al doppio misto. L’Italia spreca il primo match point per battere la Polonia e accedere alle semifinali della United Cup 2023 sul cemento di Brisbane: Lucia Bronzetti esce pesantemente ...