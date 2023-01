United Cup di Tennis | l’Italia in vantaggio sulla Polonia | chi vince va in semifinale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Italia in2-1nella sfida che vale un posto nelle semifinali della “Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che Supertrasmette in diretta. Al “QueenslandCentre” di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice del Gruppo E (superando Brasile e Norvegia) deve vedersela con il team polacco di Swiatek ed Hurkacs, numero due del tabellone, vincitore del Gruppo B. Nel terzo singolare Matteo Berrettini, n.16 ATP, ha infilato la terza vittoria di fila a Brisbane (la seconda su un top ten, superando 6-4 3-6 6-3, in un’ora e 56 minuti di partita, Hubert Hurkacz, n.10 del ranking. Il 26enne romano era in2-1 nei precedenti: l’azzurro si era imposto al secondo turno delle ...

