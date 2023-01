United Cup di Tennis | l’Italia cede alla Polonia nel doppio | ma vola in semifinale

OA Sport

Grazie alla cervellotica formula della- la gara a squadre mista che in Australia funge da riscaldamento in vista del primo Slam dell'anno a Melbourne - l'Italia perde al doppio (misto) di spareggio con la Polonia nella finale '...La Polonia è la seconda semifinalista della. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3 - 2. Gli italiani possono comunque contare su un quasi certo ripescaggio nelle semifinali. Al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane la squadra ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto UNITED CUP 2023 Prima edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate, e subito GRANDE ITALIA. Dopo aver battuto il Brasile, liquidiamo con un secco 5-0 la Norvegia ...L’Italia si è qualificata alle semifinali della United Cup 2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri hanno perso il playoff cittadino contro la Po ...