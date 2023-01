United Cup | Berrettini | “Livello di gioco altissimo | sono davvero soddisfatto anche se un po’ stanco”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Matteoe Lorenzo Musetti hanno commentato l’ultima sfida affrontata inCup contro la Polonia. In primo luogoha dichiarato, in merito al suo successo contro Hurkacz: “contento per questa vittoria e per la mia squadra. Ildiè statose un po’. Servizio e diritto hanno funzionato bene: ho sentito la mia racchetta colpire con potenza”. Musetti invece ha commentato le sue prestazioni, affermando: “Oggi mi muovevo molto, molto velocemente con i piedi e penso che questo sia un aspetto fondamentale per il mio. Ero a fuoco, quindi ho potuto gestire la partita in modo ...

Nonostante il k.o contro la Polonia, l'Italia, in quanto miglior perdente giocherà le semifinali della. Matteo Berrettini, oggi vincente, ha parlato in conferenza stampa. "Sapevamo sarebbe stato un match duro, ma come ha detto Vincenzo (Santopadre, ndr) e come voglio dire io alla mia squadra:... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Prosegue la United Cup 2023 di tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia: a Sydney, venerdì 6 e sabato 7 gennaio si disputeranno le semifinali e nella secona l'Italia ...