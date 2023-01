United Cup 2023 | Stati Uniti-Gran Bretagna 1-1 | Cameron Norrie risponde a Madison Keys

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La prima parte di giornata tra, nella finale cittadina di Sydney per quel che concerne laCup, si conclude sull’1-1. Tale è il responso delle due sfide del programma diurno, finite al terzo set e con continui saliscendi nell’ambito di una situazione che promette di rivelarsi non scontata.1-1b. KATIE SWAN 2-6 6-3 6-4 Performance certo non priva di difficoltà, quella dell’americana, che fatica tanto contro una giocatrice decisamente inferiore almeno sulla carta. Nel set d’aperturaperde i primi otto punti al servizio, andando così sotto 0-3. Recupera uno dei due break di svantaggio, ma ...

Berrettini ha deciso di iniziare la stagione alla; mentre Sinner ha scelto di ripartire dal torneo ATP 250 di Adelaide 1. Photo Credit: Getty ImagesInterviste Tennis È un Taylor Fritz in formato maxi quello di questo inizio 2023. Il banco di prova, in questo momento, è ladi scena in Australia, la competizione di recente creazione dell'ATP Tour che contrappone le nazionali di tutto il mondo. Il 25enne di San Diego e la collega Madison Keys, con le loro ... United Cup: Berrettini batte Ruud in due set, Italia qualificata La prima parte di giornata tra Stati Uniti e Gran Bretagna, nella finale cittadina di Sydney per quel che concerne la United Cup 2023, si conclude sull’1-1. Tale è il responso delle due sfide del prog ...Musetti passeggia su Michalski, Trevisan gioca un gran set contro Swiatek ma perde in due partite. A partire dalle 8.30 in campo gli altri singolari. In caso di parità deciderà il misto ...