United Cup 2023 | Musetti Rosatello cedono nettamente a Hurkacz Swiatek | ma gli azzurri sono ripescati per la semifinale!

OA Sport

L' Italia cede 3 - 2 alla Polonia nel quarto di finale della, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023, ma si qualifica in ogni caso per la semifinale . Gli azzurri, infatti, vengono ripescati come ' best loser ' grazie al ...L' Italia si è qualificata per le Final Four della2023 , in programma a Sydney da venerdì 6 a domenica 8 gennaio. Gli azzurri hanno potuto festeggiare il passaggio del turno ancor prima del match di doppio misto contro la Polonia, il cui ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Sconfitta senza storia per Lucia Bronzetti, mai in martita contro Magda Linette. Per il conteggio dei set, l'Italia si qualifica lo stesso per la semifinale ...L'Italia si è qualificata per le Final Four della United Cup 2023. Indolore la sconfitta nel doppio misto contro la Polonia ...