United Cup 2023 | la Grecia supera la Croazia e raggiunge l’Italia in semifinale! Decisivo il doppio misto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Labatte laper 3-2 e vola in semifinale nellaCup. Dopo il 2-2 dei quattro singolari, a decidere la contesa nella City Final di Perth (Australia) è ilfinale che vede il successo di Maria Sakkari/Stefanos Tsitsipas contro Petra Martic/Borna Gojo. Grazie a questo trionfo la selezione ellenicacosìnel penultimo atto di questo torneo per nazioni. Dopo l’1-1 in seguito ai primi due singolari, Maria Sakkari trova un importante successo contro la croata Petra Martic con un6-3. La numero 6 al mondo non delude le aspettative e dopo un’ora e 40 minuti di gioco consegna ai compagni il punto del 2-1. Lasi affida così a Borna Gojo per allungare la ...

OA Sport

Matto Berrettini sempre più vicino alla forma ideale: 'Sono contento di essere sano'. Bronzetti: 'Quando uno dà tutto quello che ha è sempre una vittoria' L'Italia è stata sconfitta 3 - 2 dalla ...Matteo Berrettini Nonostante la sconfitta contro la Polonia, l'Italia avrà la possibilità di accedere alle Final Four dellacome 'miglior perdente' . A fare la differenza sono state decisamente Iga Swiatek e Magda Linette , troppo forti per Martina Trevisan e Lucia Bronzetti . A prescindere da quello che sarà il ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Dopo la vittoria della City Final di Perth, la Grecia di Sakkari e Tsitsipas affronterà l’Italia nella semifinale della United Cup, a Sydney. Decisiva la vittoria nel doppio misto ad opera della coppi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...