United Cup 2023 | Italia ripescata per la semifinale! Perché gli azzurri sono i best loser e chi affronteranno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nonostante la sconfitta per 2-3 contro la Polonia nella ‘City Final’ di Brisbane (Australia), l’è stataper la semifinale dellaCupdi tennis. La formula (oggettivamente contorta) prevedeva infatti che gli atti conclusivi cittadini (o quarti di finale, per capirci meglio) fossero soltanto tre. Dunque ad approdare in semifinale nonsolo le tre vincenti, ma anche la migliore tra le perdenti. In questo caso proprio l’L’È STATAPER LE SEMIFINALI Di seguito il regolamento: Finali cittadine Le vincitrici dei gironi avanzeranno alle finali cittadine, giocandosi per uno dei 3 posti garantiti in semifinale contro la vincitrice dell’altro girone della stessa città. Il restante ...

Grazie alla cervellotica formula della United Cup - la gara a squadre mista che in Australia funge da riscaldamento in vista del primo Slam dell'anno a Melbourne - l'Italia perde al doppio (misto) di spareggio con la Polonia nella finale cittadina di Brisbane. La Polonia è la seconda semifinalista della United Cup. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 3-2. Gli italiani possono comunque contare su un quasi certo ripescaggio nelle semifinali. Al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane la squadra italiana ha affrontato la Polonia. UNITED CUP 2023 Prima edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate, e subito GRANDE ITALIA. Dopo aver battuto il Brasile, liquidiamo con un secco 5-0 la Norvegia. L'Italia si è qualificata alle semifinali della United Cup 2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri hanno perso il playoff cittadino contro la Polonia.