United Cup 2023 | Italia qualificata in semifinale | indolore la sconfitta contro la Polonia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’si èper le Final Four dellaCup, in programma a Sydney da venerdì 6 a domenica 8 gennaio. Gli azzurri hanno potuto festeggiare il passaggio del turno ancor prima del match di doppio mistola, il cui confronto era in parità sul 2-2. Anche in caso di, l’avrebbe avuto la miglior percentuale di set vinti senza che né Croazia né Grecia potessero raggiungerla e quindi era certa di essere la ‘miglior perdente’. Ovviamente Lorenzo Musetti e Camilla Rosatello sono scesi in campo per vincere, ma lain due set per mano di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz ha fatto meno male del solito. L’è infatti certa di proseguire il suo cammino nella manifestazione ...

OA Sport

Lucia Bronzetti viene sconfitta in due set da Magda Linette e fallisce il primo match point per l'Italia, a caccia dell'accesso alla fase finale della2023 . Sarà dunque il doppio misto a decidere la finale cittadina di Brisbane tra gli azzurri e la Polonia, appaiati sul 2 - 2 al termine dei quattro singolari. Dopo il bel successo di ...Sarà il doppio misto a decidere la sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Al termine dei quattro singolari il punteggio recita 2 - 2 in virtù dei successi di Berrettini e Musetti per gli azzurri e di Swiatek e ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Calato il sipario sulla sfida della Ken Rosewall Arena, a Sydney (Australia), tra Stati Uniti e Gran Bretagna, valida per la “City Final” della United Cup 2023. Le due compagini si sono giocate l’acce ...Sconfitta senza storia per Lucia Bronzetti, mai in martita contro Magda Linette. Per il conteggio dei set, l'Italia si qualifica lo stesso per la semifinale ...