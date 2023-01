United Cup 2023 | Italia-Polonia 1-1 | Musetti asfalta Michalski | Trevisan cede il passo a Swiatek

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Come da pronostico, al termine dei primi due singolari della finale cittadina dellaCup, manifestazione che inaugura la nuova stagione,sono appaiate sull’1-1. Nessuna sorpresa a Brisbane, dove la differenza di valori in campo era particolarmente marcata e Lorenzoe Igahanno conquistato la vittoria senza particolari difficoltà.b.6-1 6-1: Tutto facile per il classe 2002, che ha impiegato appena 58 minuti per regalare il punto all’. 8 aces, 3 punti persi (su 31) con il servizio e un dominio assoluto dal primo all’ultimo 15. Nulla da fare per Michalsi, ragazzo con del potenziale ma ancora molto lontano dal livello di Lorenzo. Tre su tre invece per ...

