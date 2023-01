United Cup 2023 | Italia-Grecia | alti e bassi in vista? Possibile che Berrettini-Tsitsipas sia decisiva

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un probabile 1-1 nella prima giornata, poi un sabato aperto ad ogni scenario: si presenta così la sfida tra, valida per la seconda semifinale dellaCupdi tennis. Venerdì 6 gennaio si giocheranno i primi due singolari a partire dalle ore 09.00ne e ad aprire le danze sarà la sfida tra Maria Sakkari e Martina Trevisan: sulla carta è favorita l’ellenica, ma l’unico precedente sorride alla tennistana, che al Roland Garros 2020 si impose in rimonta ai sedicesimi. Non giocandosi su terra, però, la greca, anche per quanto visto in questi giorni, dovrebbe portare l’1-0 a casa. A seguire Lorenzo Musetti sfiderà un avversario mai affrontato prima: sulla carta dovrebbe trattarsi di Michail Pervolarakis, ma in realtà nelle ultime due sfide la ...

Jannik Sinner unico italiano in campo: alle 9 del mattino di giovedì affronta Thanasi Kokkinakis per un posto nei quarti di finale di Adelaide 1 Conquistata la semifinale dellanonostante la sconfitta al doppio decisivo contro la Polonia , la spedizione azzurra capitanata da Vincenzo Santopadre godrà domani di un giorno di riposo prima di scendere in campo venerdì ...A dispetto del ranking, il croato partiva con uno score di 3 - 1 nel confronto con il greco prima di scendere in campo per il playoff cittadino didi scena a Perth. Ma i pronostici, alla ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Le parole degli azzurri dopo la sconfitta contro la Polonia nella City Final di Brisbane della United Cup. Santopadre, Bronzetti e Berrettini si dicono comunque soddisfatti per il livello del gioco de ...