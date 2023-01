Una setta L' ultimo delirio di Grillo | voce impazzita | cosa fonderà | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In pieno stile neopagano, Beppeaveva scelto la notte più lunga dell'anno, quella del 21 dicembre, per pubblicare su Instagram e sul suo blog un post criptico in cui annunciava la nascita di una nuova confessione religiosa. Con l'Elevato a capo, ovviamente. Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle aveva postato una foto di raggi di sole che filtrano attraverso i rami di un albero e scritto: «Oggi, alle ore 12 del solstizio d'inverno, l'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove. L'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni. Stay tuned!». Pochi giorni dopo, a San Silvestro,aveva scelto come suo personale botto di Capodanno un secondo messaggio in codice: «Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell'orizzonte e molti hanno propositi per l'anno ...