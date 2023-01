Una scena di nudo in Romeo e Giulietta | i due protagonisti fanno causa alla Paramount

Il Fatto Quotidiano

... all'epoca rispettivamente di 15 e 16 anni e ora di 71 e 72 anni, hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari perdi nudo nel film girata quando erano ...... non sono mancati i momenti di tensione dovuti (quasi sempre) alle due tifoserie che hanno acuito la proiezione diChiesa spaccata. CUORE SPEZZATO Con l'uscita didel Papa Emerito la quiete ... Romeo e Giulietta, gli attori Olivia Hussey e Leonard Whiting fanno causa alla Paramount per la scena di nudo Romeo e Giulietta, gli attori Olivia Hussey e Leonard Whiting fanno causa alla Paramount per 500 milioni di dollari. Ecco perché ...I protagonisti del film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, Olivia Hussey e Leonard Whiting, hanno fatto causa alla società cinematografica Paramount ...