La Gazzetta dello Sport

Il solito Immobile apre le danze, ma Strefezza e Colombo ribaltano la gara. Il Lecce supera 2 - 1 la Lazio, e il 2023 inizia nel migliore dei modi per ...Baroni schiera il suo Lecce col 4 - 3 - 3 ed in campo Falcone; Gendrey, Baschirotto,, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. La Laziocon lo stesso schema 4 - 3 - ... Umtiti risponde da campione. Immobile, una certezza, ma non basta LECCE - Via del Mare colorato di giallorosso nella prima partita della ripresa dopo la pausa mondiale. Oltre ventiseimila gli spettatori presenti per questo ...