Ululati razzisti per Umtiti e Banda | Lecce - Lazio sospesa per 2'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)- Brutto episodio allo stadio Via del Mare durante il match, vinto 2 - 1 in rimonta dai salentini . Al 67' infatti il direttore di gara Marinelli ha dovuto interrompere la gara ...

Al 67' infatti il direttore di gara Marinelli ha dovuto interrompere la gara per circa due minuti a causa diche provenivano dal settore ospiti , occupato dai tifosi della ...... dove a ogni tocco di palla del leccese Banda sono partitidallo spicchio di tifosi laziali nei confronti del giocatore. Già alla fine del primo tempo, chiuso in vantaggio per i ... Vergognosi ululati razzisti dai tifosi della Lazio a Lecce: il gesto ... I cori sono stati coperti dagli incoraggiamenti dei tifosi del Lecce che hanno rincuorato soprattutto Umtiti apparso mortificato ...