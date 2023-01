Ultime Notizie – Usa | elezione speaker Camera | Trump esorta a votare McCarthy

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, esce allo scoperto invitando pubblicamente i suoi colleghi di partito aKevincome nuovodella, dopo il flop di ieri in ben tre votazioni in cui non ha raggiunto la maggioranza. L’ex presidente hato il Gop a non trasformare la sua vittoria allaalle elezioni di mid-term in una “sconfitta imbarazzante”. “Ieri sera si sono svolte alcune conversazioni davvero interessanti ed è arrivato il momento per tutti i nostri grandi membri dellarepubblicana diper Kevin, chiudere l’accordo e vincere”, ha pubblicatosul social Truth. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione