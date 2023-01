Ultime Notizie – Ucraina | ”Russia perderà fino a 70mila soldati nei prossimi mesi”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laprobabilmente “continuerà le operazioni offensive quest’anno” anche se potrebbe perdere decine di migliaia di suoinei. Lo ha detto il portavoce dell’intelligence militareAndrii Cherniak, aggiungendo che i russi “capiscono che perderanno” sul campo di battaglia, ma non hanno intenzione di porre fine alla guerra e sembrano “essere disposti a perderea 70.000 militari nei4-5. Parlando al media RBK-Ukraine, Cherniak ha affermato che l’intelligenceè “sicura” che latenterà ancora di prendere l’oblast di Donetsk e farà tutto il necessario per mantenere il suo corridoio di terra sulla costa meridionaleall’area occupata dai ...

Sky Tg24

Intanto, nelle24 ore, su pescherecci e barchini 822 migranti sono sbarcati sulle coste siciliane. Sul provvedimento è tornata in queste ore la premier, Giorgia Meloni, che su Instagram ...Ci sono sempre le stesse mani dietro i blocchi degli automobilisti sul Grande raccordo anulare, il lancio della passata di verdure su uno dei capolavori di Van Gogh esposti nella Capitale, e la ... Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Media: "Esplosioni a Sebastopoli in Crimea". LIVE Biagio Conte è vivo ma in gravi condizioni. Questa al momento la certezza, anche se ieri sera si era diffusa tra i social la notizia della sua morte, poi prontamente smentita. Il fondatore della “Miss ...Non importa quante farmacie si raggiungano: una, due, tre o anche quattro di fila. Ci sono alcuni farmaci che sono praticamente introvabili in Italia e non solo. Da Nord a Sud del nostro Paese alcune.