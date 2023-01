Ultime Notizie – Ucraina | 89 i soldati russi uccisi a Makiivka “Localizzati a causa dei cellulari”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sale a 89 il numero dei militari morti nell’attacco ucraino contro il centro di addestramento russo di, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, secondo il quale è stato l’uso dei telefonida parte del personale operativo del centro a permettere al nemico di localizzare il suo obiettivo e provocare la strage di. Tra le vittime anche il vice comandante del reggimento, il tenente colonnello Bachurin, ha detto il ministero in una nota. “È già evidente allo stato attuale che laprincipale dell’evento è stata l’attivazione e l’uso su larga scala, contrariamente al divieto, di telefoni personali da parte dei militari. Questo fattore ha permesso al nemico di prendere posizione e determinare le coordinate della posizione per lanciare un attacco missilistico. ...

