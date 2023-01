Ultime Notizie – Turista accoltellata a Roma | il clochard | “Non sono stato io”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Milano, 4 gen (Adnkronos) (Afe/Adnkronos) “Il mio assistito ha risposto alle domande e si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di non essere neanche transitato aTermini il 31 dicembre perché non aveva nessuna necessità”. Lo riferisce Francesca Rena, avvocato d’ufficio di Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arreieri a Milano, quando èriconosciuto da una coppia di carabinieri fuori servizio. Il 25enne era ricercato da sabato sera, quando ha accoltellato unaisraeliana all’interno della stazione capitolina. “Non si è riconosciuto in quelle immagini”, ha quindi spiegato l’avvocato, in riferimento alle immagini dell’aggressione immortalate da alcune telecamere. L’uomo – nell’interrogatorio davanti al gip durato circa un’ora – nega le accuse. Il giovane resta in carcere. L’uomo, fermato ...