Ultime Notizie – Sconto accise benzina | Tabarelli | “Non serviva più | meglio risorse a bollette”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Questa eliminazione dellosullesui carburanti è qualcosa che già doveva fare il precedente governo Draghi. Loera stato introdotto quando il prezzo dellaera molto alto perché c’era il petrolio molto alto a marzo subito dopo l’inizio della guerra. Poi i prezzi sono crollati ed era inutile continuare. Era quasi un incentivo a consumare di più in un momento di crisi a cui stiamo dando alle famiglie e alle imprese degli altri soldi” per far fronte al caro. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente di Nomisma Energia, Davide. Il prezzo dei carburanti, ricorda, “era sceso a 1,6 euro al litro. Eravamo partiti da 2,2 euro al litro quando è stato introdotto lodal Governo Draghi. Siamo tornati a 1,8 euro al litro, ...

Corriere della Sera

Ovviamente, non ci sonocerte che sia sbocciato l'amore tra Mattia e Isobel , anche perché ... Scopri lenews su Amici...delle preoccupazioni sulla liquidità di Digital Currency Group 16 Visualizzazioni totaliIl ... Ci sono molte ragioni alla base del calo in corso, ma nellesettimane sono cresciuti i ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Mosca accusa i suoi soldati per Makiivka: «Si sono traditi con... Avezzano – E’ dal 2020 che manca un accordo di Premio di risultato (PDR) in LFoundry. Il precedente era stato firmato nel 2017 dopo una trattativa difficile, e purtroppo non riuscì a distribuire nulla ...Prima le lodi, poi l'agonia e la morte. Il racconto degli ultimi momenti di vita del papa emerito Benedetto XVI è affidato all'arcivescovo Georg Ganswein. Il ...