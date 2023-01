Ultime Notizie – Saldi invernali 2023 | da domani al via in tutte le regioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)al via. Daprendono il via in tutta Italia le vendite di fine stagione, il primo grande appuntamento commerciale dell’anno. Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3 gennaio,giovedì 5 gennaio si apriranno iinle. In Sicilia gli sconti dureranno fino al 15 marzo,fino al 15 febbraio nel Lazio, al 18 febbraio a Bolzano, al 28 febbraio in Calabria e fino al 2 aprile in Campania. Forte l’interesse da parte dei consumatori: il 72% si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in saldo, per un budget medio di circa 160 euro a persona. E c’è un ulteriore 23% che deciderà in base alle ...