Ultime Notizie Roma del 04-01-2023 ore 20 | 10

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno domani mattina al Vaticano alle 9:30 i funerali del papa emerito Ratzinger oggi è stato l’ultimo giorno per rendere omaggio a Benedetto XVI nella Basilica mi gli alle persone presenti la camera ardente è stata aperta fino alle 19 ai funerali ci saranno due delegazioni ufficiali quella italiana e quella tedesca interverranno anche tanto i capi di stato della Spagna dal Belgio dalla Polonia dalla Germania ci sarà anche il cancelliere o la Jolie la cronaca è socialmente pericoloso potrebbe colpire ancora il 24 e senzatetto di origini polacche fermato ieri a Milano con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato la notte di San Silvestro alla stazione Termini diuna turista sue coetanea israeliana e quanto è in sostanza ...

Corriere della Sera

Nicola Magrini non sarà più alla guida dell' Aifa , l'Agenzia italiana del farmaco. A comunicarlo, con una lettera inviata qualche giorno fa al direttore generale dell'ente che si occupa di approvare ...Per salutarvi, vi lasciamo con ledichiarazioni di Elizabeth Debicki , che ha parlato della sua interpretazione di Diana e vi ricordiamo che pochi giorni fa si è spento a 78 anni l'attore di ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Base russa colpita, 89 morti. Mosca accusa i suoi soldati:... Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando la sconfitta della sua Lazio contro il Lecce. Il mister ha parlato dei blackout che spesso colpiscono i biancocelesti e ha anche risposto a chi ...Alberese: Oggi pomeriggio attorno alle 16:30, il personale del 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto in via Sorbino nella frazione di Alberese nel Comune di Grosseto soccorrere un minore caduto ...