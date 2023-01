Ultime Notizie Roma del 04-01-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Reggio Emilia in apertura cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara è quello di stamane a basso è stata identificata da un’anomalia dentaria grazie ad una foto e ad un video riferisce l’avvocato che assiste l’associazione Penelope ed è parte civile nel processo che a febbraio inizierà a carico dei 5 Familiari della giovane pakistana uccisa la notte del 30 aprile 2021 uno delle ossa fratturate nella parte sinistra sono necessari accertamenti per stabilire se prima o post mortem continua è legale la frattura dell’osso nella parte anteriore del collo avvalorerebbe l’ipotesi dello strangolamento e oggi è l’ultimo giorno per l’omaggio a Benedetto XVI nella Basilica Vaticana la camera ardente per il papa emerito è rimasta aperta e fedeli fino alle 19 Domani mattina e poi ...