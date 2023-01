Ultime Notizie Roma del 04-01-2023 ore 07 | 10

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 4 gennaio Buongiorno Va a Francesco Vitale la Russia continuerai operazioni offensive quest’anno anche se potrebbe perdere decine di migliaia di soldati nei prossimi mesi virus ti capiscono che perderanno sul campo di battaglia ma non hanno intenzione porre fine alla guerra l’ho detto il portavoce dell’intelligence militare Ucraina Andri cernia lo riporta il Chievo Independent II gli 007 treni Mosca ancora di catturare la regione di Don si farà di tutto per mantenere il tuo corridoio di terra sulla costa meridionale fino all’area occupata dai russi della Crimea Ucraina prevede che l’esercito Russo perderà fino a 70 mila truppe in più nei prossimi 4-5 mesi ma il Cremlino sembra essere pronto per tali perdite aggiunto czerniec aumenta la bolletta del gas per le famiglie della tipologia in tutela la vera lo stiro regolazione per ...

Si terrà oggi l'importante colloquio telefonico fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e i presidenti di Ucraina e Russia, Zelensky e Putin. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco ...Ci risiamo. Lo scenario delle Pm 10 in aria non è positivo per Roma . Le condizioni attuali confermano che c'è una quantità di polveri sottili superiore a quella prevista dalla legge un po' in tutta l'... Ragazza accoltellata a Roma Termini, arrestato a Milano l'aggressore: Aleksander Mateusz Chomiak bloccato in stazione CORIGLIANO-ROSSANO - Dopo il successo della Notte di San Silvestro, continua la programmazione degli eventi in cartellone per la stagione invernale. Da domani 4 gennaio e fino all'8 partiranno a ...Tanti gli assenti ma l’allenatore blucerchiato ci crede: “Ce la giocheremo. Siamo pronti a lottare, testa fredda e cuore caldo”. Nuytinck e Lammers in pole ...