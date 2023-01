Ultime Notizie – Presidenzialismo | Pd contrario | “Bicamerale? Altissima diffidenza”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Oggi Calderoli, parlando dello strumento, aveva sollecitato i dem a chiarire se d’accordo o meno. “Altrimenti meglio la procedura con l’articolo 138”, osserva il ministro. Uno strumento a cui dice di non credere molto “perchè finora non ha funzionato” e comunque per unaper la riforme serve verificare “le intenzioni dell’opposizione”. Questa la posizione del ministro Roberto Calderoli, oggi in un’intervista, a proposito del dibattito attorno all’iter della riforma costituzionale in senso presidenziale. Una prima risposta arriva dal Pd che sul punto, però, vuole vederci chiaro. “La”, spiegano fonti del Nazareno all’Adnkronos. La riflessione di Calderoli: “La? Io non credo molto nello strumento perché finora non ha funzionato, e se interpreto bene le parole del capo ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Mosca prepara la risposta all'attacco di Makiivka: Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Torna il campionato per Sassuolo e Sampdoria. Tra pochi minuti le due squadre scenderanno in campo al Mapei Stadium, partita valida per la 16°giornata di campionato. In casa Sassuolo torna Berardi dal ...